11 сентября: сегодня день украинского кино и физкультуры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня, 11 сентября, в Украине отмечают День украинского кино и День физкультуры и спорта. В свою очередь, в мире - Международный день оказания первой медицинской помощи. Верующие же чтят память святого Иоанна Крестителя, пишет УНН.
День украинского кино
Это национальный профессиональный праздник работников кинематографии, который отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу сентября.
История украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в городе Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре он же устроил первый публичный киносеанс в Российской империи. 1930-й год был ознаменован показом первого звукового фильма “Энтузиазм: Симфония Донбасса” режиссера Дзиги Вертова.
День украинского кино получил статус официального государственного профессионального праздника в 1996 году. 12 января 1996 в Киеве, второй Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ № 52/96 “О дне украинского кино”, который предписывал отмечать эту дату ежегодно во вторую субботу сентября месяца. В указе говорится, что новый профессиональный праздник в стране вводится “в поддержку инициативы работников кинематографии Украины”.
Всемирный день первой медицинской помощи
С 2000 года Всемирный день оказания первой медицинской помощи проводится ежегодно во вторую субботу сентября по инициативе национальных организаций — членов Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца. Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.
Основная задача при оказании первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения необходимых простейших медицинских мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания и предупредить развитие возможных осложнений.
День физкультуры и спорта Украины
Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День физкультуры и спорта. Еще в 1994 году Президент подписал соответствующий Указ, официально учредив праздник.
Этот праздник олицетворяет силу духа, несокрушимость, мужество и патриотизм. Спорт привлекает в свои ряды сторонников здорового образа жизни, сторонников развития, продолжателей традиций украинского народа. Ведь именно благодаря спорту и физической культуре формируется личность и раскрываются потенциальные возможности человека.
Религиозные праздники
Церковный праздник сегодня — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Христианская церковь вспоминает, как погиб великий пророк — человек, который крестил самого Иисуса Христа. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. В этот день также чествуют усопших воинов.
Именины сегодня отмечают: Ян, Иван, Иоанн, Исаакий.