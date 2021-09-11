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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109256 просмотра

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11 сентября: сегодня день украинского кино и физкультуры

11 сентября: сегодня день украинского кино и физкультуры

Киев  •  УНН

 • 77208 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня, 11 сентября, в Украине отмечают День украинского кино и День физкультуры и спорта. В свою очередь, в мире - Международный день оказания первой медицинской помощи. Верующие же чтят память святого Иоанна Крестителя, пишет УНН.

День украинского кино

Это национальный профессиональный праздник работников кинематографии, который отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу сентября.

История украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в городе Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре он же устроил первый публичный киносеанс в Российской империи. 1930-й год был ознаменован показом первого звукового фильма “Энтузиазм: Симфония Донбасса” режиссера Дзиги Вертова.

День украинского кино получил статус официального государственного профессионального праздника в 1996 году. 12 января 1996 в Киеве, второй Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ № 52/96 “О дне украинского кино”, который предписывал отмечать эту дату ежегодно во вторую субботу сентября месяца. В указе говорится, что новый профессиональный праздник в стране вводится “в поддержку инициативы работников кинематографии Украины”.

Всемирный день первой медицинской помощи

С 2000 года Всемирный день оказания первой медицинской помощи проводится ежегодно во вторую субботу сентября по инициативе национальных организаций — членов Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца. Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Основная задача при оказании первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения необходимых простейших медицинских мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания и предупредить развитие возможных осложнений.

День физкультуры и спорта Украины

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День физкультуры и спорта. Еще в 1994 году Президент подписал соответствующий Указ, официально учредив праздник.

Этот праздник олицетворяет силу духа, несокрушимость, мужество и патриотизм. Спорт привлекает в свои ряды сторонников здорового образа жизни, сторонников развития, продолжателей традиций украинского народа. Ведь именно благодаря спорту и физической культуре формируется личность и раскрываются потенциальные возможности человека.

Религиозные праздники

Церковный праздник сегодня — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Христианская церковь вспоминает, как погиб великий пророк — человек, который крестил самого Иисуса Христа. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. В этот день также чествуют усопших воинов.

Именины сегодня отмечают: Ян, Иван, Иоанн, Исаакий.

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