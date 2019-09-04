Президент підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський № 649/2019 про зміни у складі Національної інвестиційної ради, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

У тексті президентського указу № 649/2019 вказано, що: “1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 (зі змінами, внесеними Указом від 9 серпня 2019 року № 588): увести до персонального складу Національної інвестиційної ради Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора компанії „General Electric“ (Сполучені Штати Америки) (за згодою); вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера”.

Також у документі вказано, що: “Указ набирає чинності з дня його опублікування”.

Як передавав УНН, Зеленський звільнив Кулебу з посади постпреда при Раді Європи.

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