Президент підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський № 649/2019 про зміни у складі Національної інвестиційної ради, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
У тексті президентського указу № 649/2019 вказано, що: “1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 (зі змінами, внесеними Указом від 9 серпня 2019 року № 588): увести до персонального складу Національної інвестиційної ради Жерома Пекресса — старшого віце-президента, президента і головного виконавчого директора компанії „General Electric“ (Сполучені Штати Америки) (за згодою); вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймі Міллера”.
Також у документі вказано, що: “Указ набирає чинності з дня його опублікування”.
Як передавав УНН, Зеленський звільнив Кулебу з посади постпреда при Раді Європи.