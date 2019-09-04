Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111133 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122041 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113586 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119598 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124998 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150704 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150337 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140681 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194620 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Актуальное
Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

Президент подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский № 649/2019 об изменениях в составе Национального инвестиционного совета, передает УНН со ссылкой на пресс служба Главы государства.

В тексте президентского указа № 649/2019 указано, что: “1. В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 года № 423 (с изменениями, внесенными Указом от 9 августа 2019 года № 588): ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета Жерома Пекресса — старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании „General Electric“ (США) (по согласованию); вывести из состава Национального инвестиционного совета Джейми Миллера”.

Также в документе указано, что: “Указ вступает в силу со дня его опубликования”.

Как сообщал УНН, Зеленский освободил Кулебы с должности постпреда при Совете Европы.

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