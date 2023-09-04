Зеленський очікує від Верховної Ради результативної роботи щодо ухвалення законів, які є умовою вступу у ЄС

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“За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії.

Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією”, - сказав Зеленський.

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Глава України зазначив, що фундаментальне значення матиме голосування щодо законів про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та “закон про ПЕПів” – politically exposed persons, політично значущі особи.

“Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію”, - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський в останній день серпня провів наради з міжнародних питань щодо готовності до переговорів про членство в ЄС.