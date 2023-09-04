Зеленский ожидает от Верховной Рады результативной работы по принятию законов, которые являются условием вступления в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Для вступления в Евросоюз Украина должна выполнить семь определенных рекомендаций от Еврокомиссии, часть из которых уже реализована. Относительно других законов президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи Верховной Раде Украины. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.
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“За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров о членстве с Евросоюзом. Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии.
Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией”, - сказал Зеленский.
Детали
Глава Украины отметил, что фундаментальное значение будет иметь голосование по законам о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и “закон о ПЭПах” – politically exposed persons, политически значимые лица.
“Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию”, - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Зеленский в последний день августа провел совещания по международным вопросам относительно готовности к переговорам о членстве в ЕС.