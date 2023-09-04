Зеленский ожидает от Верховной Рады результативной работы по принятию законов, которые являются условием вступления в ЕС

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“За следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов. В частности, это наша стратегическая политическая цель – открытие переговоров о членстве с Евросоюзом. Украина имеет семь определенных рекомендаций Еврокомиссии.

Часть из них мы уже реализовали. Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией”, - сказал Зеленский.

Детали

Глава Украины отметил, что фундаментальное значение будет иметь голосование по законам о восстановлении электронного декларирования, изменения в закон о национальных меньшинствах и “закон о ПЭПах” – politically exposed persons, политически значимые лица.

“Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию”, - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский в последний день августа провел совещания по международным вопросам относительно готовности к переговорам о членстве в ЕС.