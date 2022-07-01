Зеленський: невдовзі новий пакет оборонної підтримки від США для України піде на передову

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"Сполучені Штати оголосили про новий пакет підтримки для України, передусім оборонної. Я вдячний президенту Байдену за цю допомогу. Вже скоро вона піде на передову і працюватиме на Україну, на захист свободи", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

В останній день саміту НАТО, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація незабаром надасть ще 800 мільйонів доларів як допомогу у забезпеченні безпеки України для боротьби з вторгненням росії.