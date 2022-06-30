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США анонсували виділення Україні додаткової допомоги на 800 млн доларів

США анонсували виділення Україні додаткової допомоги на 800 млн доларів

Київ • УНН

 • 106231 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В останній день саміту НАТО у четвер, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація незабаром надасть ще 800 мільйонів доларів як допомогу у забезпеченні безпеки України для боротьби з вторгненням росії. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Байден сказав, що нова допомога включатиме передові системи ППО, протибатарейні радари та додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які адміністрація вже надіслала Україні.

Байден сказав, що пакет буде офіційно деталізований його адміністрацією найближчими днями.

Байден наголосив на своїй довгостроковій підтримці України, оскільки війна затягується, сказавши: «Ми збираємося дотримуватися України. Я не знаю, чим це закінчиться, але поразкою України це не закінчиться».

Контекст

Останній раунд допомоги є частиною пакету допомоги в галузі безпеки та економіки на суму 40 мільярдів доларів, прийнятого минулого місяця Конгресом США та підписаного Байденом.

Це 14-те постачання ОВТ Україні з початку війни.

З останнім траншем допомоги США виділили близько 7 мільярдів доларів на допомогу Україні в галузі безпеки з кінця лютого.

Українські Національні Новини

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