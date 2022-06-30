США анонсировали выделение Украине дополнительной помощи на 800 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В последний день саммита НАТО в четверг президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени предоставит еще 800 миллионов долларов как помощь в обеспечении безопасности Украины для борьбы с вторжением россии. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.
Детали
Байден сказал, что новая помощь будет включать в себя передовые системы ПВО, противобатарейные радары и дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые администрация уже направила Украине.
Байден сказал, что пакет будет официально детализирован его администрацией в ближайшие дни.
Байден отметил свою долгосрочную поддержку Украины, поскольку война затягивается, сказав: «Мы собираемся придерживаться Украины. Я не знаю, чем это закончится, но поражением Украины это не закончится».
Контекст
Последний раунд помощи является частью пакета помощи в области безопасности и экономики на сумму 40 миллиардов долларов, принятого в прошлом месяце Конгрессом США и подписанного Байденом.
Это 14-е снабжение ВВТ Украины с начала войны.
С последним траншем помощи США выделили около 7 миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности с конца февраля.