Зеленский: скоро новый пакет оборонной поддержки от США для Украины пойдет на передовую
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. США объявили о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной. Вскоре она пойдет на передовую. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Соединенные Штаты объявили о новом пакете поддержки для Украины, прежде всего оборонной. Я благодарен президенту Байдену за эту помощь. Уже скоро она пойдет на передовую и будет работать на Украину, в защиту свободы", - сказал Зеленский.
Напомним
В последний день саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что его администрация в скором времени предоставит еще 800 миллионов долларов как помощь в обеспечении безопасности Украины для борьбы с вторжением россии.