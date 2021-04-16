Зеленський не виключає зв’язок між мобілізацією Росією військ і приходом Байдена до влади

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“У будь-якому разі мені здається, що це якимось чином пов’язано. Я думаю, що всі у світі демонструють свої м’язи. Хотілося б просто, щоб не за рахунок України”, — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи на його думку мобілізація Росією військ є перевіркою нового президента США.

“Такі кроки росіяни роблять постійно, проводять ті чи інші навчання. При цьому вони дуже напружуються, коли в Чорному морі з’являються, наприклад, кораблі НАТО. Вони дуже напружені, коли бачать зближення України з Альянсом. Коли Україні вдаються ті чи інші економічні прориви у співпраці з іншими країнами, росіяни також дуже на це рефлексують. Їм не потрібна сильна, незалежна Україна. Ми розуміємо це. Хоча я вважаю, що таке бажання — це їхня слабкість”, — заявив Президент.

Деталі

Щодо ситуації на Донбасі, то, на думку Зеленського, Росія намагається показати, що Україна повинна боятися, а також намагається провокувати.

“Але ми всі розуміємо — це тиск. Тиск політичний, мілітаризований, психологічний. Чому психологічний? Тому що вони стріляють і чекають, що ми будемо відповідати так само. Мало того, вони “чекають”, що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм “такого щастя”, — підкреслив він.

Довідково

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.