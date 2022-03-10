Зеленський назвав санкції, які потрібно ввести проти Росії

На запитання чи масових західних санкцій достатньо, Зеленський відповів: “Якби застосованих санкцій було достатньо, то вторгнення вже б припинилось. Російську нафту і нафтопродукти все ще купують. Західні корпорації все ще залишаються на російському ринку, прикриваючись різними відмовками. Так, є моральні компанії, які пішли, і ми вдячні їм за це. Але є гіганти бізнесу, які поки що вибирають криваві гроші. Потрібно бути моральними усім”.

Деталі

Зеленський наголосив, що потрібно ще посилювати санкції проти Росії за це неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке нагадує найгірші часи Другої світової війни.

На запитання які заходи, на його думку, були б корисними, Президент відповів: “Якщо говорити про санкції, то це передусім нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закритими для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення і прийом вантажів з Росії та в Росію. Не повинно бути виключень для російських банків у відключенні від SWIFTу. Це конкретні речі, які можна зробити”.

Він зауважив, що якщо не зробити їх зараз, то потім доведеться робити ще більше, щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Польщу, Молдову, Грузію та усі інші країни – сусідів Росії.

“Також дуже важливо, щоб західні країни нарешті визначились з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною”, - додав Зеленський.

Додамо

Зеленський заявляв, що якщо Росія не відмовилась від своїх планів проти України, то потрібний новий санкційний пакет. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з РФ.

Доповнення

Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.