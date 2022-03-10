Зеленский назвал санкции, которые нужно ввести против России

На вопрос достаточно ли массовых западных санкций, Зеленский ответил: “Если бы примененных санкций было достаточно, то вторжение уже бы прекратилось. Российскую нефть и нефтепродукты все еще покупают. Западные корпорации все еще остаются на российском рынке, прикрываясь различными отговорками. Да, есть моральные компании, которые ушли, и мы благодарны им за это. Но есть гиганты бизнеса, которые пока выбирают кровавые деньги. Нужно быть нравственными всем"”

Детали

Зеленский отметил, что нужно еще усиливать санкции против России за это неспровоцированное и жестокое вторжение, которое напоминает худшие времена Второй мировой войны.

На вопрос, какие меры, по его мнению, были бы полезными, Президент ответил: “Если говорить о санкциях, то это прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрытыми для российских кораблей. Грузовые компании должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT. Это конкретные вещи, которые можно сделать”.

Он отметил, что если не сделать их сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы спасти от российского вторжения еще страны Балтии, Польшу, Молдову, Грузию и другие страны - соседей России.

“Также очень важно, чтобы западные страны наконец определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной”, - добавил Зеленский.

Добавим

Зеленский заявлял, что если Россия не отказалась от своих планов против Украины, то нужен новый санкционный пакет. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ.

Дополнение

Запад ввел несколько пакетов санкций против России за вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.