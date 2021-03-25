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Зеленський назвав одним зі стратегічних завдань СБУ підготовку до деокупації Донбасу

Київ • УНН

 • 13199 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Підготовка до деокупації Донбасу - це одне зі стратегічних завдань, які залишаються актуальними для Служби безпеки України. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до 29-річниці СБУ, оприлюдненому на його сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

“Без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим. Захист державності, конституційного ладу та територіальної цілісності. Боротьба з тероризмом в усіх проявах. Реформа та перетворення СБУ відповідно до моделі найкращих світових спецслужб. Підготовка до деокупації Донбасу. Це — стратегічні завдання, які залишаються актуальними для СБУ”, — зазначив Зеленський.

Деталі

Президент відзначив високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО.

Також Зеленський привітав співробітників та ветеранів Служби безпеки України з професійним святом та 29-ю річницею створення СБУ.

Додамо, що сьогодні, 25 березня, СБУ святкує 29-річницю створення служби.

Доповнення

Зеленський заявив, що найближчим часом має з’явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів країн “нормандської четвірки” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) щодо Донбасу.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів “нормандської четвірки” може відбутися вже в квітні.

Зеленський заявляв, що у випадку, якщо “нормандська” зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.

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