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Зеленський назвав формулу майбутнього для України

Зеленський назвав формулу майбутнього для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна точно може стати найдинамічнішою країною світу за допомогою "Формули майбутнього", що складається з п'яти кроків. Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своїй колонці для спецвипуску журналу "Новое время. Мир в 2020", передає УНН.

Так, вважає Зеленський, зараз Україна не може претендувати на глобальне лідерство "в розмірах території, військової могутності та обсягах добування корисних копалин" або ж "в технологіях і промисловому потенціалі".

"Але ми точно можемо стати найдинамічнішою країною світу. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін - не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Чи можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але перш за все - самим собі", - говорить Президент.

За його словами, подібна "формула майбутнього для України" складається з п'яти складових. Перша з них - мир.

"Без миру ніякого розвитку бути не може. Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей", - вважає Президент.

Другим фактором він називає "ефективні інститути та прозорі правила гри, обов'язкові для всіх". Сюди він включає перемогу над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом, захист прав власності. Третій фактор - інвестиції.

"Тому знадобиться прибрати непрохідні бар'єри і непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу", - пояснює Зеленський.

Четвертий - "якісно інша інфраструктура".

"І це не тільки дороги, хоча дороги - в першу чергу. Це все те, що допомагає людині жити і добиватися успіху в Україні. Інфраструктура медична й освітня, цифрова та енергетична, фінансова та комунальна", - пише Президент.

Нарешті, п'ятим фактором він називає народовладдя.

"Не декларативне, а реальне. Механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади - від рівня громади до рівня президента", - робить висновок Зеленський.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, у пакет законопроектів про народовладдя, які розробляють у Верховній Раді України, входять законопроекти щодо загальнонаціонального та місцевих референдумів.

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