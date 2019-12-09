Разумков розповів про законопроекти щодо народовладдя, які розробляються у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У пакет законопроектів про народовладдя, які розробляють у Верховній Раді України, входять законопроекти щодо загальнонаціонального та місцевих референдумів. Про це заявив під час робочого візиту в Житомир голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі одного з місцевих каналів, передає УНН.
"Станом на сьогодні мої колеги під головуванням першого заступника голови ВРУ займаються пакетом законопроектів, які я сподіваюся стануть законами, про народовладдя. Туди буде входити і закон про загальнонаціональний референдум, і закон про місцеві референдуми, і так звані "відкликання" нардепів, і не лише нардепів. Я думаю, що було б непогано розповсюдити на всі виборні посади. І так зване "народне вето" на прийняті парламентом рішення", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що блок проектів законів, які стосуються народовладдя, найближчим часом буде внесені до сесійної зали.