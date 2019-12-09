Разумков рассказал о законопроектах относительно народовластия, которые разрабатываются в ВР

"По состоянию на сегодня мои коллеги под главенствованием первого заместителя главы ВРУ занимаются пакетом законопроектов, которые я надеюсь станут законами, о народовластии. Туда будет входить и закон об общенациональном референдуме, и закон о местных референдумах и так называемые "отзывы" нардепов, и не только нардепов. Я думаю, что было бы неплохо распространить на все выборные должности. И так называемое "народное вето" на принятые парламентом решения", - отметил Разумков.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что блок проектов законов, касающихся народовластия, в ближайшее время будет внесен в сессионный зал.