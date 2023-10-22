Зеленський: "Наступний тиждень додасть іще можливостей для нашої оборони"

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“Головне – це фронт, наша оборона, наші дії, наші результати, допомога кожного та кожної тим, хто зараз у бою, на бойових постах, на позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед. Хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції, щоб тиснути на окупантів. Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор росії не спрацює.

Наступний тиждень додасть іще можливостей для України – для нашої оборони, для нашого захисту від російського терору, для нашої Формули миру, яка продовжує обʼєднувати світ”, - заявив Зеленський.

Також він повідомив, що завершилась рятувальна операція на місці російського удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом, в результати якого загинули 6 людей, ще 17 отримали поранення. За словами президента, необхідна допомога надана всім постраждалим.

“Ми обовʼязково відповімо росії на кожен прояв її терору. І на цей удар також. Нічим терористи не зламають українську волю захищати й захистити свою державу, свою незалежність. Готовність людей працювати заради своєї держави, заради своєї України. Готовність битися, щоб ніколи в москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все вижене російське зло зі своєї землі”, - зауважив голова держави.

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