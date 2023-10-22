Зеленский: "Следующая неделя добавит еще больше возможностей для нашей обороны"

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“Главное – это фронт, наша оборона, наши действия, наши результаты, помощь каждого и каждой тем, кто сейчас в бою, на боевых постах, на позициях. Ежедневно нужен результат для Украины – выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед ежедневно, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор россии не сработает.

Следующая неделя добавит еще больше возможностей для Украины – для нашей обороны, для нашей защиты от российского террора, для нашей Формулы мира, которая продолжает объединять мир”, - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что завершилась спасательная операция на месте российского удара по терминалу «Новой почты» под Харьковом, в результате которого погибли 6 человек, еще 17 получили ранения. По словам президента, необходимая помощь оказана всем пострадавшим.

“Мы обязательно ответим россии на каждое проявление ее террора. И на этот удар также. Ничем террористы не сломают украинскую волю защищать и защитить свое государство, свою независимость. Готовность людей работать ради своего государства, ради своей Украины. Готовность сражаться, чтобы никогда в москве не было никакого реального основания надеяться, якобы Украина когда-то сломается. Не сломается. Выстоит. Выдержит. И несмотря ни на что выгонит российское зло со своей земли”, - отметил глава государства.

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