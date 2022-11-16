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Зеленський: ми наполягаємо на своїй присутності під час засідання НАТО щодо Польщі

Зеленський: ми наполягаємо на своїй присутності під час засідання НАТО щодо Польщі

Київ • УНН

 • 298360 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на тому, щоб бути присутньою на засіданні НАТО, присвяченому падінню ракети на території Польщі. Про це Голова Держави заявив під час пресконференції з українськими журналістами, передає УНН.

Цитата

“Ми наполягаємо на цьому, і будемо наполягати… Я хотів би, щоб нас запросили на засідання НАТО, яке буде збиратися з приводу інциденту у Польщі”, – заявив він.

Деталі

Президент сподівається, що міжнародні партнери підтримають українську пропозицію і запросять наших представників на цю засідання.

Доповнення

Як писав УНН, Північноатлантичний Альянс збереться в середу на прохання Польщі для консультацій щодо статті 4 Альянсу.

Згідно зі статтею 4 установчого договору Альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції заявив, що немає жодних ознак того, що падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі було результатом навмисної атаки.

Українські Національні Новини

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