Зеленський: ми наполягаємо на своїй присутності під час засідання НАТО щодо Польщі

Цитата

“Ми наполягаємо на цьому, і будемо наполягати… Я хотів би, щоб нас запросили на засідання НАТО, яке буде збиратися з приводу інциденту у Польщі”, – заявив він.

Деталі

Президент сподівається, що міжнародні партнери підтримають українську пропозицію і запросять наших представників на цю засідання.

Доповнення

Як писав УНН, Північноатлантичний Альянс збереться в середу на прохання Польщі для консультацій щодо статті 4 Альянсу.

Згідно зі статтею 4 установчого договору Альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції заявив, що немає жодних ознак того, що падіння ракети у Пшеводуві на сході Польщі було результатом навмисної атаки.