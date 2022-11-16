Зеленский: мы настаиваем на своем присутствии во время заседания НАТО по Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на том, чтобы присутствовать на заседании НАТО, посвященному падению ракеты на территории Польши. Об этом Глава Государства заявил во время пресс-конференции с украинскими журналистами, передает УНН.
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“Мы настаиваем на этом, и будем настаивать… Я хотел бы, чтобы нас пригласили на заседание НАТО, которое будет собираться по поводу инцидента в Польше”, – заявил он.
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Президент надеется, что международные партнеры поддержат украинское предложение и пригласят наших представителей на это заседание.
Дополнение
Как писал УНН, Североатлантический Альянс соберется в среду по просьбе Польши для консультаций по статье 4 Альянса.
Согласно статье 4 учредительного договора Североатлантического союза, участники могут поднимать любой вопрос, вызывающий беспокойство, особенно в отношении безопасности страны-члена.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты в Пшеводуве на востоке Польши было результатом преднамеренной атаки.