Зеленский: мы настаиваем на своем присутствии во время заседания НАТО по Польше

Цитата

“Мы настаиваем на этом, и будем настаивать… Я хотел бы, чтобы нас пригласили на заседание НАТО, которое будет собираться по поводу инцидента в Польше”, – заявил он.

Детали

Президент надеется, что международные партнеры поддержат украинское предложение и пригласят наших представителей на это заседание.

Дополнение

Как писал УНН, Североатлантический Альянс соберется в среду по просьбе Польши для консультаций по статье 4 Альянса.

Согласно статье 4 учредительного договора Североатлантического союза, участники могут поднимать любой вопрос, вызывающий беспокойство, особенно в отношении безопасности страны-члена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что нет никаких признаков того, что падение ракеты в Пшеводуве на востоке Польши было результатом преднамеренной атаки.