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Зеленський: кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, стане внеском у посилення нашої держави

Зеленський: кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, стане внеском у посилення нашої держави

Київ • УНН

 • 96626 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв’язки України стануть внеском у посилення нашої держави, передає УНН.

Деталі

Зеленський нагадав, що сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів.

Цитата

"Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік", - сказав він.

Президент України наголосив, що росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю.

"Так само, як вона вже робить із газом та нафтою. росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди – вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством. Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ. Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату. Подивимось, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями. І я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні – попри ту дезінформаційну кампанію щодо зернової ініціативи, яку поширюють вороги нашої держави... Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв’язки України стануть внеском у посилення нашої держави", - сказав Зеленський.

Доповнення

Постачання, яке було відправлено з чорноморського порту Одеса у понеділок, є першим у рамках угоди, що підтримується ООН за посередництва Туреччини минулого місяця.

росію звинувачують у блокуванні експорту і використанні голоду як зброї на тлі продовольчої кризи.

За даними України, понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю все ще чекають на експорт.

Нагадаємо 

За повідомленням Міністерства оборони Туреччини, суховантаж Razoni, завантажений кукурудзою, що вийшов учора з Одеського порту України, досяг входу до Чорноморської протоки Босфор і став на якір у виділеному для нього місці.

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