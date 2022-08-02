Судно Razoni з українським зерном зайшло до чорноморського входу в протоку Босфор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За повідомленням Міністерства оборони Туреччини, суховантаж Razoni, завантажений кукурудзою, що вийшов учора з Одеського порту України, досяг входу до Чорноморської протоки Босфор і став на якір у виділеному для нього місці, передає УНН.
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Razoni, завантажений приблизно 26 000 тоннами кукурудзи, після перевірки в Стамбулі вирушить до Лівану, і влада цих країн сподівається, що цей процес може бути повторений для майбутніх поставок.
"Огляд корабля спільною інспекційною групою розпочнеться у середу вранці", - заявили в міністерстві оборони Туреччини.
І росія, і Україна до війни були ключовими постачальниками продовольства по всьому світу.
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
Доповнення
Постачання, яке було відправлено з чорноморського порту Одеса у понеділок, є першим у рамках угоди, що підтримується ООН за посередництва Туреччини минулого місяця.
росію звинувачують у блокуванні експорту і використанні голоду як зброї на тлі продовольчої кризи.
За даними України, понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю все ще чекають на експорт.