Перше українське судно із зерном Razoni увійшло до територіальних вод Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Завантажене українським зерном перше судно Razoni, яке вийшло з порту Одеси в понеділок, станом на зараз вже увійшло до територіальних вод Туреччини згідно сервісу відстеження Marine Traffic, передає УНН.
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Офіційний Twitter Міністерства національної оборони Туреччини повідомив: "Очікується, що суховантаж RAZONI, завантажений кукурудзою, який вийшов вчора з Одеського порту України, прибуде до чорноморського входу в Босфор близько 21.00. Огляд корабля спільною інспекційною групою розпочнеться завтра вранці".
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir.
Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır. pic.twitter.com/FueS5aEa5M