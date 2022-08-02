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Первое украинское судно с зерном Razoni вошло в территориальные воды Турции

Первое украинское судно с зерном Razoni вошло в территориальные воды Турции

Киев • УНН

 • 130013 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Загруженное украинским зерном первое судно Razoni, вышедшее из порта Одессы в понедельник, по состоянию на сейчас уже вошло в территориальные воды Турции согласно сервису отслеживания Marine Traffic, передает УНН.

Детали

Официальный Twitter Министерства национальной обороны Турции сообщил: "Ожидается, что вышедший вчера из Одесского порта Украины сухогруз RAZONI, загруженный кукурузой, прибудет к черноморскому входу в Босфор около 21.00. Обзор корабля общей инспекционной группой начнется завтра утром".

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazıı Karaden.

Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır. pic.twitter.com/FueS5aEa5M

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

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