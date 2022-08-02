Судно Razoni с украинским зерном зашло в черноморский вход в пролив Босфор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По сообщению Министерства обороны Турции, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой, что вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг входа в Черноморский пролив Босфор и стал на якорь в выделенном для него месте, передает УНН.
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Razoni, загруженный примерно 26 000 тоннами кукурузы, после проверки в Стамбуле отправится в Ливан, и власти этих стран надеются, что этот процесс может быть повторен для будущих поставок.
"Обзор корабля общей инспекционной группой начнется в среду утром", - заявили в министерстве обороны Турции.
И россия, и Украина до войны были ключевыми поставщиками продовольствия по всему миру.
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girisine ulaşmış. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
Дополнение
Поставка, которая была отправлена из черноморского порта Одесса в понедельник, является первой в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.
россия обвиняют в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.
По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.