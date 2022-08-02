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Судно Razoni с украинским зерном зашло в черноморский вход в пролив Босфор

Судно Razoni с украинским зерном зашло в черноморский вход в пролив Босфор

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. По сообщению Министерства обороны Турции, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой, что вышел вчера из Одесского порта Украины, достиг входа в Черноморский пролив Босфор и стал на якорь в выделенном для него месте, передает УНН.

Детали

Razoni, загруженный примерно 26 000 тоннами кукурузы, после проверки в Стамбуле отправится в Ливан, и власти этих стран надеются, что этот процесс может быть повторен для будущих поставок.

"Обзор корабля общей инспекционной группой начнется в среду утром", - заявили в министерстве обороны Турции.

И россия, и Украина до войны были ключевыми поставщиками продовольствия по всему миру.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girisine ulaşmış. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

Дополнение

Поставка, которая была отправлена из черноморского порта Одесса в понедельник, является первой в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.

россия обвиняют в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.

По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.

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