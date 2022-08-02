Зеленский: каждая гривна, которую зарабатывают наши аграрии, станет вкладом в усиление нашего государства

Детали

Зеленский напомнил, что сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов.

Цитата

"Наша цель сейчас – чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда – и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность - это нужный принцип. Нужен всем потребителям нашей агропродукции. Уже много сказано о том, почему важно восстановить украинский аграрный экспорт. Добавлю сейчас только одну деталь. Экспорт в этом году нужен, чтобы у наших фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году. Этот вопрос продовольственной безопасности уже и для нашей страны – сейчас обеспечивается следующий год", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что россия провоцировала продовольственный кризис для того, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие.

"Так же, как она уже делает с газом и нефтью. россия создает дефицит, играет на повышение цен, а когда это провоцирует социальные невзгоды – требует политических уступок. Это не должно сработать с продовольствием. Конечно, мы понимаем, с кем имеем дело, и в россии понимают, что теряют одну из возможностей терроризировать мир, но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства можно достигать необходимого результата. Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни. И я хочу, чтобы это осознали все в Украине – несмотря на ту дезинформационную кампанию по зерновой инициативе, которую распространяют враги нашего государства... Каждая гривна, которую зарабатывают наши аграрии, и все восстановленные международные связи Украины станут вкладом в усиление нашего государства" , – сказал Зеленский.

Дополнение

Поставка, которая была отправлена из черноморского порта Одесса в понедельник, является первым в рамках соглашения, поддерживаемого ООН при посредничестве Турции в прошлом месяце.

россия обвиняется в блокировании экспорта и использовании голода в качестве оружия на фоне продовольственного кризиса.

По данным Украины, более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая все еще ждут экспорта.

Напомним

По сообщению Министерства обороны Турции, сухогруз Razoni, загруженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг входа в Черноморский пролив Босфор и стал на якорь в выделенном для него месте.