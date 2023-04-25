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Зеленський: кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у новому Нюрнберзі

Зеленський: кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у новому Нюрнберзі

Київ • УНН

 • 396349 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі, у новому Нюрнберзі щодо рашизму. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Ніхто й ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий… Світ знає: росію можна зупинити. Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів на передовій. Нашою зброєю – як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості.

Кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі – у новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети – проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков", - сказав Президент.

Деталі

Зеленський також зазначив, що сьогодні, протягом дня, тривав розбір завалів у місті Куп’янську Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300. Мішенню для терористів став краєзнавчий музей і прилеглі будинки. росія вбила цим ударом двох жінок. Десять людей були поранені, їм надається необхідна допомога.

Президент наголосив, що загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях так само зруйновані або пошкоджені окупантом.

Зеленський додав, що сьогодні у Херсонській області, у селі Кізомис ударом російської авіації була зруйнована церква. 

"Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків", - зауважив Президент.

Також, Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова - одного із представників кримськотатарського національного руху. Де він зараз, що з ним – невідомо.

"Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей", - підсумував Глава держави. 

Нагадаємо

Зеленський провів нараду з урядовцями щодо економічної стратегії України.

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