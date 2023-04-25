Зеленский: каждое проявление российского террора - это дополнительные аргументы, что все должно завершиться в новом Нюрнберге

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"Никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности, пока агрессор не разбит… Мир знает: россию можно остановить. Это общий интерес. Остановить силой наших воинов на передовой. Нашим оружием – как украинским, так и тем, которое мы получаем от партнеров. Силой права, то есть санкциями, которые нуждаются в постоянном усилении, а также нашей общей работой ради справедливости.

Каждое проявление российского террора, каждый день агрессии – это дополнительные аргументы, что все это должно завершиться в трибунале – в новом Нюрнберге по рашизму, по тем, кто уничтожает жизни и людей, у кого ракеты – против музеев, а управляемые авиабомбы – против церквей", - сказал Президент.

Детали

Зеленский также отметил, что сегодня, в течение дня, продолжался разбор завалов в городе Купянске Харьковской области после российского обстрела ракетами С-300. Мишенью для террористов стал краеведческий музей и прилегающие дома. россия убила этим ударом двух женщин. Десять человек были ранены, им оказывается необходимая помощь.

Президент подчеркнул, что всего более 60 музеев и галерей в разных областях так же разрушены или повреждены оккупантом.

Зеленский добавил, что сегодня в Херсонской области, в селе Кизомыс ударом российской авиации была разрушена церковь.

"Православный храм… Управляемой авиабомбой. То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", - отметил Президент.

Также, Владимир Зеленский отметил, что сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова - одного из представителей крымскотатарского национального движения. Где он сейчас, что с ним – неизвестно.

"Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, против всех наших людей", - подытожил Глава государства.

Напомним

Зеленский провел совещание с чиновниками по экономической стратегии Украины.