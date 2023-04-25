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Зеленський провів нараду з урядовцями щодо економічної стратегії України: про що говорили

Зеленський провів нараду з урядовцями щодо економічної стратегії України: про що говорили

Київ • УНН

 • 533631 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо економічної стратегії для України, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Президента.

Цитата

“Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік – рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відбудовуємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і над відновленням економіки нашої країни”, – написав Зеленський.

Під час наради докладно розглянули шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики.

Доповнення

Уряд на засіданні сьогодні продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня.

Також Кабмін схвалив постанову про посилення Експортно-кредитного агентства.

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