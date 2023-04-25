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Кабмін відклав підвищення цін на електроенергію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 25 квітня, під час засідання уряду, пише УНН.

Цитата

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", - зазначив Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.

Раніше

Регулятор затвердив підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році для непобутових споживачів.

І вказав, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення в уряді також розглядається, серед варіантів нових цін - 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

Доповнення

Раніше в уряді вказували, що ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону 2022-23 років. Наразі було передбачено продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів до 30 квітня 2023 року.

Наразі фіксований тариф становить:

  • 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць для індивідуальних побутових споживачів;
  • 1,68 грн/кВт год при споживанні понад 250 кВт год на місяць для індивідуальних побутових споживачів;
  • 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання - для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків.

Такий тариф ціни діє з 1 жовтня 2021 року.

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