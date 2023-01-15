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Зеленський: кожен день української стійкості на Донбасі – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави

Київ • УНН

 • 422327 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав: кожен день української стійкості на Донбасі і кожен наш успіх в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави, пише УНН.

Зеленський: кожен день української стійкості на Донбасі – це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави

Цитата

“Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам. Усім тим, хто героїчно та стійко виконує бойові завдання. Хто утримує наші позиції. І особливо на найважчих ділянках фронту. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває без жодної передишки, без жодної зупинки. Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупантів саме на цьому напрямку. росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста”, — сказав він.

Зеленський додав, що кожен день української стійкості на Донбасі і кожен наш успіх в обороні там — це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави.

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