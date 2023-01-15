Зеленский: каждый день украинской стойкости на Донбассе - это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства

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“Хочу сегодня, как и всегда, поблагодарить наших воинов. Всех тех, кто героически и стойко выполняет боевые задачи. Кто удерживает наши позиции. И особенно на самых тяжёлых участках фронта. Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую область, за Луганщину продолжается без всякой передышки, без всякой остановки. Спасибо каждому нашему бойцу, каждому нашему солдату, сержанту, офицеру, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении. россия сделала битву за города нашего Донбасса принципиальной для себя. Наши же герои делают эту битву принципиальной для уничтожения боевого потенциала государства-террориста”, — сказал он.

Зеленский добавил, что каждый день украинской стойкости на Донбассе и каждый наш успех в обороне там — это жизненно важные достижения для защиты всего нашего государства.