Зеленський і Вакарчук мають вищу довіру українців, ніж діючі політики - політолог

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ймовірні кандидати в президенти Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук у другому турі виборів можуть обійти чинного главу держави Петра Порошенка і Юлію Тимошенко, яка наразі є лідером президентського рейтингу. Про це заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко, передає УНН.

“Зеленський і Вакарчук є такими суперниками і для Порошенка, і для Тимошенко, які можуть виграти у другому турі тільки тому, що мають значно менший рейтинг недовіри”, — сказав політолог.

Експерт зазначив, що критичне зростання недовіри до політичних еліт породило запит на нових лідерів. Потенційні кандидати Зеленський і Вакарчук можуть перемогти практично всіх політиків хоча б через те, що зазвичай у другому турі значна частина виборців голосує не “за”, а “проти”.

“На цьому тлі зійшли зірки Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука. Їх знає абсолютна більшість українців. До них є довіра — як до медійних фігур і громадських діячів”, — додав Володимир Фесенко.

При цьому він зазначив, що друге місце Володимира Зеленського у президентських рейтингах не є сенсацією. Потенційний кандидат ще у вересні увійшов до трійки лідерів і далі мав позитивну динаміку зростання підтримки. На користь актора зіграв, зокрема, його образ президента у серіалі “Слуга народу”. Частина українців ототожнюють Зеленського з його героєм.

“Думаю, що зараз Зеленського слід сприймати всерйоз. Із такими рейтингами гріх було б відмовлятися від участі у президентських виборах”, — вважає Володимир Фесенко.

Експерт додав, що у разі офіційної заяви про намір балотуватися в президенти і Зеленський, і Вакарчук, безумовно, стануть об’єктами жорстких інформаційних атак та пошуку компромату і брудних історій.

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