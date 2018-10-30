У Зеленского и Вакарчука больше доверия украинцев, чем у действующих политиков - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вероятные кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре выборов могут обойти действующего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, которая сейчас является лидером президентского рейтинга. Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко, передает УНН.
“Зеленский и Вакарчук являются такими соперниками и для Порошенко, и для Тимошенко, которые могут выиграть во втором туре только потому, что имеют значительно меньший рейтинг недоверия”, — сказал политолог.
Эксперт отметил, что критический рост недоверия к политическим элитам породил запрос на новых лидеров. Потенциальные кандидаты Зеленский и Вакарчук могут победить практически всех политиков хотя бы потому, что обычно во втором туре значительная часть избирателей голосует не “за”, а “против”.
“На этом фоне взошли звезды Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Их знает абсолютное большинство украинцев. К ним есть доверие — как к медийным фигурам и общественным деятелям”, — добавил Владимир Фесенко.
При этом он отметил, что второе место Владимира Зеленского в президентских рейтингах не является сенсацией.
Потенциальный кандидат еще в сентябре вошел в тройку лидеров и дальше имел положительную динамику роста поддержки. В пользу актера сыграл, в частности, его образ президента в сериале “Слуга народа”. Часть украинцев отождествляют Зеленского с его героем.
“Думаю, что сейчас Зеленского следует воспринимать всерьез. С такими рейтингами грех было бы отказываться от участия в президентских выборах”, — считает Владимир Фесенко.
Эксперт добавил, что в случае официального заявления о намерении баллотироваться в президенты и Зеленский, и Вакарчук, безусловно, станут объектами жестких информационных атак, поиска компромата и грязных историй.