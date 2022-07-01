Зеленський: експорт української електроенергії до ЄС може замістити частину газу з рф

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"Відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС, в Румунію. І це тільки перший етап. Ми готуємось нарощувати постачання. За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що таким чином, це питання не просто експортного виторгу для України, а питання безпеки для всієї Європи.

Глава держави нагадав, що приєднання України до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни.

"Україна робить речі, які здавалися неможливими", - додав він.

Нагадаємо

Енергетичний безвіз із ЄС уже дає результати - Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії, і лише за перший день заробила на цьому 10 млн грн.