Зеленский: экспорт украинской электроэнергии в ЕС может заместить часть газа из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что за счет экспорта украинской электроэнергии в Европу может быть замещена часть газа рф, который потребляют европейцы, а значит, речь идет о безопасности ЕС, передает УНН.
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"Состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки. За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами", - сказал Зеленский.
Детали
Он отметил, что таким образом это вопрос не просто экспортной выручки для Украины, а вопрос безопасности для всей Европы.
Глава государства напомнил, что присоединение Украины к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны.
"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – добавил он.
Напомним
Энергетический безвиз с ЕС уже дает результаты – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.