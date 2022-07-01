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Зеленский: экспорт украинской электроэнергии в ЕС может заместить часть газа из рф

Зеленский: экспорт украинской электроэнергии в ЕС может заместить часть газа из рф

Киев • УНН

 • 98606 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что за счет экспорта украинской электроэнергии в Европу может быть замещена часть газа рф, который потребляют европейцы, а значит, речь идет о безопасности ЕС, передает УНН.

Цитата

"Состоялся еще один значительный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом – Украина начала существенный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию. И это только первый этап. Мы готовимся наращивать поставки. За счет украинского электричества может быть замещена существенная часть российского газа, потребляемого европейцами", - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что таким образом это вопрос не просто экспортной выручки для Украины, а вопрос безопасности для всей Европы.

Глава государства напомнил, что присоединение Украины к общей энергосистеме ЕС произошло уже после начала войны.

"Украина делает вещи, которые казались невозможными", – добавил он.

Напомним 

Энергетический безвиз с ЕС уже дает результаты – Украина начала экспорт электроэнергии в Румынию, и только за первый день заработала на этом 10 млн грн.

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