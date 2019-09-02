Зеленський доручив затвердити план з дерегуляції до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року в Україні має бути затверджений план з дерегуляції і переведення 30 найбільш популярних послуг в електронну форму. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Затвердити план по дерегуляції і переведенню надання дозвільних документів в електронну форму до кінця року – тобто топ-30 найбільш популярних для громадян сервісів перевести в електронний вигляд. Термін – до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, крім того, до цього ж терміну в Україні має бути спрощений порядок і знижена вартість підключення до електричних і газових мереж, якими володіють приватні компанії.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.