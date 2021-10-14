Зеленський доручив виплатити у повному обсязі грошове забезпечення військовим. Захисники і захисниці також отримають премію

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“Цим документом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України”, — зазначили в пресслужбі.

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Відповідно до указу, уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроект, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Кабмін також має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Додамо

В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.