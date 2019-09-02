Зеленський доручив ухвалити закон про Службу фінрозслідувань до 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 грудня поточного року в Україні має бути розроблений і ухвалений закон про Службу фінансових розслідувань. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Підготувати та внести до парламенту законопроект про Службу фінансових розслідувань. Термін – до 1 жовтня 2019 року ", - зазначив Зеленський.
За його словами, за це відповідатимуть Прем'єр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.
При цьому він додав, що також голова ВРУ Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія та голова Комітету з питань податкової і митної політики Данило Гетьманцев мають забезпечити ухвалення закону про Службу фінрозслідувань до 1 грудня 2019 року.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.