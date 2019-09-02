Зеленський доручив скоротити неформальну зайнятість
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 грудня поточного року в Україні має бути звужено сфери неформальної зайнятості, зокрема через посилення відповідальності за тіньову зайнятість. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Звузити сфери неформальної зайнятості, зокрема, шляхом суттєвого посилення відповідальності за тіньове ведення господарства. Термін — до 1 грудня 2019 року”, — зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними по цьому питанню визначені прем’єр Олексій Гончарук, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, голова депутатської фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.