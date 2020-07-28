Зеленський діє за одним з п'яти планів щодо перемир'я на Донбасі – РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у питанні перемир’я на Донбасі діє в межах одного з п’яти планів, який був затверджений напередодні саміту “нормандської четвірки” у Парижі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“Нагадаю, 5 грудня 2019 року відбулись закрите засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому розглядалося 5 сценаріїв розвитку подій на території Донецької й Луганської областей. Ми зараз працюємо за першим затвердженим сценарієм, з яким Володимир Зеленський їхав на саміт у Париж 9 грудня. Він їхав і в нього за плечима було рішення РНБО України. Воно до цього часу чинне”, — розповів Данілов.
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Нагадаємо, на позачерговому засіданні безпекової робочої групи ТКГ обговорять обстріли на Донбасі.