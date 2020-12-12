Зеленський нагородив Марківа орденом “За мужність”

"... у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

В Офісі нагадали, що Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста, проте, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу.

У складному процесі звільнення українського нацгвардійця брали участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, представники Офісу Президента, українські дипломати та громадські діячі. Глава держави особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з представниками італійської влади.

Справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення — це також перемога України на міжнародному рівні, зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нацгвардієць Віталій Марків через місяць після свого звільнення та повернення до України завітав до зони проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляв УНН, 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку в Італії. За словами голови МВС України Арсена Авакова, режим президента РФ Володимира Путіна фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа рішенням про заочний арешт військовослужбовця.