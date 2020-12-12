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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77086 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100403 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116617 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151646 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199589 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195303 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282954 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 333434 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Зеленский наградил Маркива орденом "За мужество"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"... в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

В Офисе напомнили, что Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу.

В сложном процессе освобождения украинского нацгвардейца участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Офиса Президента, украинские дипломаты и общественные деятели. Глава государства лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с представителями итальянских властей.

Справедливое решение по делу нацгвардейца и его увольнение - это также победа Украины на международном уровне, отметил Владимир Зеленский.

Напомним, нацгвардеец Виталий Маркив через месяц после своего освобождения и возвращения в Украину пришел в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНН, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора в Италии. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего.

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