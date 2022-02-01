Зеленський: більше не буде російської окупації якогось міста – буде трагедія
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна змінилась і більше не дозволить окупації частини своєї території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні, порівнюючи те що було (до 2014 року – ред.), і те що є, українці знають, нажаль, як може бути, тому будуть захищатись до кінця. І тому я думаю, що це дуже важливо – що росіяни повинні чути нас, повинні слухати і повинні розуміти, що війна нікому не потрібна. Але, ми нікого зі зброєю до себе на землю не запрошуємо", - заявив Зеленський.
"Я точно можу сказати, що змінилась держава, змінилось суспільство, змінилась армія, багато різних змін. І тепер окупації якогось міста, якоїсь території, не буде. А буде, нажаль, трагедія, якщо почнеться ескалація проти нашої держави", - сказав він.
Деталі
Президент заявив, що в такому разі це не буде війна України з Росією – це буде повномасштабна війна в Європі.
"Тому що ніхто більше не віддасть свої території і людей", - додав він.
Додамо
В Україну сьогодні прибув з візитом прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон.
Джонсон мав прибути до України разом із міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, але вона захворіла на COVID-19.