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Зеленський: більше не буде російської окупації якогось міста – буде трагедія

Зеленський: більше не буде російської окупації якогось міста – буде трагедія

Київ • УНН

 • 72096 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна змінилась і більше не дозволить окупації частини своєї території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Сьогодні, порівнюючи те що було (до 2014 року – ред.), і те що є, українці знають, нажаль, як може бути, тому будуть захищатись до кінця. І тому я думаю, що це дуже важливо – що росіяни повинні чути нас, повинні слухати і повинні розуміти, що війна нікому не потрібна. Але, ми нікого зі зброєю до себе на землю не запрошуємо", - заявив Зеленський.

"Я точно можу сказати, що змінилась держава, змінилось суспільство, змінилась армія, багато різних змін. І тепер окупації якогось міста, якоїсь території, не буде. А буде, нажаль, трагедія, якщо почнеться ескалація проти нашої держави", - сказав він.

Деталі

Президент заявив, що в такому разі це не буде війна України з Росією – це буде повномасштабна війна в Європі.

"Тому що ніхто більше не віддасть свої території і людей", - додав він.

Додамо

В Україну сьогодні прибув з візитом прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон.

Джонсон мав прибути до України разом із міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, але вона захворіла на COVID-19.

Українські Національні Новини

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