Зеленський анонсував другу частину "Великого будівництва"

"Я хочу одразу анонсувати, у нас в цьому році, в межах програми "Великого будівництва", окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати – це початок. Наступного року у нас є друга частина цієї програми. Це 100 культурних об’єктів. Тому ми будемо підтримувати, особливо такі міста як Чернівці, де ця є спадщина, і по всій країні", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що це є в планах і буде здійснюватись.

Нагадаємо, що Зеленський на Буковині відвідав школу, що входить до переліку "Великого будівництва".