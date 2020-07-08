Зеленський анонсував другу частину "Великого будівництва"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував другу частину програми "Велике будівництво", у рамках якої підтримають 100 культурних об’єктів. Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає кореспондент УНН.
"Я хочу одразу анонсувати, у нас в цьому році, в межах програми "Великого будівництва", окрім доріг, у нас 100 садочків, 100 стадіонів, 100 шкіл. Це не значить, що наступного року ми не будемо будувати – це початок. Наступного року у нас є друга частина цієї програми. Це 100 культурних об’єктів. Тому ми будемо підтримувати, особливо такі міста як Чернівці, де ця є спадщина, і по всій країні", - повідомив Зеленський.
Він підкреслив, що це є в планах і буде здійснюватись.
Нагадаємо, що Зеленський на Буковині відвідав школу, що входить до переліку "Великого будівництва".