Здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року: у ДБР встановили двох "беркутівців" і повідомили їм про підозру
Київ • УНН
Колишній командир роти спецпідрозділу "Беркут" у Севастополі та один з його підлеглих першими відкрили вогонь по протестувальниках 20 лютого 2014 року, вбивши трьох і поранивши ще трьох, що спровокувало подальшу смертоносну стрілянину з боку правоохоронців.
Встановлено правоохоронців, які здійснили перші постріли з помпових рушниць по мітингувальниках 20 лютого 2014 року. Про це повідомляє ДБР та Офіс Генпрокурора, передає УНН.
... повідомили про підозру колишньому командиру роти спецпідрозділу "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та одному з міліціонерів цього підрозділу. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану та фактично були першими, хто почав стрільбу по мітингувальниках
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Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю, споряджену патронами з свинцевою картеччю.
"... командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі, перебувалии 20 лютого 2014 року близько 9 год. ранку на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями спецроти Київського "Беркуту", вони застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю – помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами з свинцевою картеччю", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
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За даними ДБР, безпосередньо через них загинуло троє мітингувальників, а ще трьом були спричинені вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості.
"Їх постріли фактично стали поштовхом до продовження вчинення умисних вбивств учасників акцій протесту, уже з застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї, бійцями спецпідрозділів Київського "Беркута" так звана "чорна рота") та внутрішніх військ МВС України", - йдеться у повідомленні.
У ДБР наголошують, через дії правоохоронців загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.
Крім того, після цих подій, командир Севастопольського "Беркута" разом з працівниками очолюваного підрозділу аби уникнути відповідальності втекли до Севастополя, де згодом перейшли на бік ворога та сприяли анексії півострова. За даним епізодом злочинних дій досудове розслідування триває.
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"За вчинення цих злочинів, командиру Севастопольського "Беркута" та його підлеглому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі", - резюмували у ДБР.