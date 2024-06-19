Здійснили перші постріли по мітингувальниках 20 лютого 2014 року: у ДБР встановили двох "беркутівців" і повідомили їм про підозру

Колишній командир роти спецпідрозділу "Беркут" у Севастополі та один з його підлеглих першими відкрили вогонь по протестувальниках 20 лютого 2014 року, вбивши трьох і поранивши ще трьох, що спровокувало подальшу смертоносну стрілянину з боку правоохоронців.