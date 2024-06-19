Установлены правоохранители, которые осуществили первые выстрелы из помповых ружей по митингующим 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает ГБР и Офис Генпрокурора, передает УНН.

...сообщили о подозрении бывшему командиру роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие, снаряженное патронами со свинцовой картечью.

"... командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные, находились 20 февраля 2014 года около 9 часов утра на улице Институтской в Киеве в районе пешеходного моста. Действуя согласованно с правоохранителями спецроты Киевского "Беркута", они применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие - помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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По данным ГБР, непосредственно из-за них погибло трое митингующих, а еще троим были причинены огнестрельные ранения различной степени тяжести.

"Их выстрелы фактически стали толчком к продолжению совершения умышленных убийств участников акций протеста, уже с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия, бойцами спецподразделений Киевского "Беркута" (так называемая "черная рота") и внутренних войск МВД Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, из-за действий правоохранителей погибло 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

Кроме того, после этих событий, командир Севастопольского "Беркута" вместе с работниками возглавляемого подразделения чтобы избежать ответственности сбежали в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону врага и способствовали аннексии полуострова. По данному эпизоду преступных действий досудебное расследование продолжается.

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"За совершение этих преступлений, командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - резюмировали в ГБР.