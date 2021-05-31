Здетонувало у руках: у будинку в Києві стався вибух

Деталі

Повідомлення про те, що у будинку на вулиці Зоологічній стався вибух, столичні поліцейські отримали у ніч на 31 травня.

"Попередньо встановлено, що у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу", - зазначили правоохоронці.

Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

Додамо

Лише 15 травня, за повідомленням поліції, у Києві ставався вибух - у квартирі будинку на бульварі Академіка Вернадського, постраждав власник житла. За попередньою інформацією, тоді вибух стався через витік газу.