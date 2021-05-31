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Сдетонировало в руках: в доме в Киеве произошел взрыв

Киев • УНН

 • 16782 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Взрыв произошел в доме в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.

Сдетонировало в руках: в доме в Киеве произошел взрыв

Детали

Сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв, столичные полицейские получили в ночь на 31 мая.

"Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение", - отметили правоохранители.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию.

Добавим

Только 15 мая, по сообщению полиции, в Киеве также был взрыв - в квартире дома на бульваре Академика Вернадского, пострадал владелец жилья. По предварительной информации, тогда взрыв произошел из-за утечки газа.

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