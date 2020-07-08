Баржа, що здатна добудувати "Північний потік-2", увійшла у води Данії

Так, за даними ресурсу Myshiptracking, судно під російським прапором "Фортуна" у середу вранці покинуло німецькі води і увійшло до данської частини Балтійського моря. Як кінцеву точку маршруту вказано німецький порт Мукран, де зберігаються труби для будівництва "Північного потоку - 2". "Фортуна" вийшла з цього порту вчора ввечері.

Раніше в УНН повідомлялося, що "Фортуна" вийшла з порту у Німеччині.